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الدوري الايطالي.. موعد مباراة ميلان وبولونيا والقنوات اللناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا ميلان وبولونيا، مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الايطالي لموسم الحالى.

موعد مباراة ميلان و بولونيا والقنوات الناقلة في الدوري الايطالي

وتقام مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي في العاشرة إلا ربع مساء، فى الجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة .

وتذاع مباراة ميلان و بولونيا الليلة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وعلى قنوات "أبوظبي " وعلى وجه التحديد ستذاع مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو على شاشة قناة AD SPORTS Premium 1.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بواقع خوض 14 مباراة وحقق من خلالها التعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 38 هدفًا واستقبل 21هدفًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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