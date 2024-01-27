وزير الرياضة يهنئ أبطال الإسكواش بالفوز بلقب بطولة جي بي مورجان

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للإسكواش، وأبطال منتخب مصر؛ بعد الفوز ببطولة جي بي مورجان للإسكواش رجال وسيدات.



حيث تُوجت المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال جي بي مورجان للاسكواش للسيدات في نهائي مصري خالص، بعد أن قلبت تأخرها بشوطين أمام نوران جوهر لفوز بثلاثة أشواط لشوطين.



وحقق المصنف الأول علي فرج لقب الرجال بعد نجاحه في الفوز على البيروفي دييجو الياس حامل اللقب بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



وقال الدكتور أشرف صبحي: " فخور وسعيد بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية في كافة المراحل العمرية، مستمرين في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية".