معلق مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكونغو الديقراطية في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتأهل المنتخب الوطني بقيادة فيتوريا إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية بـ3 نقاط عقب تحقيقه 3 تعادلات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

ويطمح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منافسه الكونغو من أجل استكمال مشواره الأفريقي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا.

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وستنطلق مواجهة منتخب مصر أمام الكونغو غدًا الأحد الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأسندت القنوات الناقلة للبطولة الأفريقية “بي إن سبورت” القطرية اللقاء إلى المعلق المصري علي محمد علي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشكيل المنتخب الوطني أمام الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – محمد هاني

الوسط : مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي

الهجوم : عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد السيد زيزو.