"تعهد الموت".. إمام عاشور يفاجئ طبيب المنتخب قبل مواجهة الكونغو بطلب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف مصدر داخل منتخب مصر، طلب إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني من الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع الكونغو الديمقراطية غدا الأحد في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال الذي رفض ذكر اسمه لـ "الخليج 365" إن إمام عاشور طلب من محمد أبو العلا، الحصول على موافقته بالمشاركة في المباراة وعرض كتابة تعهد على نفسه لتحمل مسئولية تبعات القرار لإخلاء طرف الجميع على غرار النجم السنغالي ساديو ماني في بطولة أفريقيا الماضية.

ماني كان قد تعرض لارتجاج في المخ قبل دور الـ 8 لبطولة أمم أفريقيا الماضية ولكنه رفض الخضوع للبروتوكول وطلب اللعب وكتب تعد بتحمل مسئولية حدوث أة مكروه له سمي بـ "تعهد الموت" في وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن طبيب المنتخب رفض بشدة طلب عاشور وأكد له أن بروتوكول الاتحاد الدولي واضح في حالات الإصابة بارتجاج وهو عدم المشاركة في المباريات سوى بعد مرور ستة أيام.

وأنهى المصدر أن حالة إمام عاشور مطمئنة ومستقرة للغاية وإنه عاد للتدريبات ومعنوياته عالية ولديه إصرار كبير على المشاركة مع منتخب مصر.

وتعرض إمام عاشور الاربعاء الماضي للإصابة بارتجاج في المخ بعد قيامه بتنفيذ لعبة خلفية مزدوجة ليمكث في المستشفى 24 قبل أن ينضم لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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