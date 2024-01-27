قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.. مفاجأة غير سارة من القناة الأرضية الجزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدلت القناة الأرضية الجزائرية جدول بثها للمباراتين التي ستنقلهما في منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وكانت تقارير صحفية جزائرية كشفت في الساعات القليلة الماضية عن إذاعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر القناة الأرضية الجزائرية.

وبحسب الصفحة الرسمية للقناة الجزائرية عبر "فيسبوك"، فمن المقرر أن يتم نقل مباراة نيجيريا والكاميرون، ومباراة السنغال وكوت ديفوار.

وأعلنت القناة الجزائرية قبل انطلاق البطولة نقل 17 مباراة عبر ترددها المفتوح على القمر الصناعي نايل سات لتنقل 9 مباريات فقط في الدور الذي شهد خروج منتخ بلادها.

ويتبقي 8 مباريات ستنقلها القناة تأكد إذاعة 4 مباريات منهم وهم :مباراتي الدور نصف النهائي ولقاء الثالث والرابع والمباراة النهائية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب النيجيري ضد الكاميروني مساء اليوم السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فيما السنغال وكوت ديفوار مساء الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره الكونغولي مساء الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القناة الأرضية الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي H

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