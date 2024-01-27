"خرج دون حذاء".. مهيب عبد الهادي: الخطيب لم يتمالك نفسه في جنازة العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل تعزيته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جنازة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي توفي أمس الجمعة.

وقال مهيب عبدالهادي خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "قابلت كابتن محمود الخطيب في جنازة العامري فاروق وكان حزين وتعبان جدا ومقدرش يتمالك نفسه".

أضاف: "الخطيب بعد ما وصل العامري فاروق إلى مثواه الأخير في المقابر خرج دون حذاء، وبعدها جلس في حالة من الذهول والصمت، وكل الناس كانت بتودع العامري فاروق من قلبها".

جدير بالذكر أن العامري فاروق توفي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

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