رحلة البحث عن اللقب الأول.. فيوتشر المحطة العاشرة في مشوار "العميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، تجربة جديدة في مشواره التدريبي، الذي بدأ قبل قرابة 15 عاما.

وأكد علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، تولي حسام حسن تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

ويحتل فيوتشر حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

وفي الكونفدرالية الأفريقية، يحتل فيوتشر وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف اتحاد العاصمة الجزائري.

فيوتشر المحطة العاشرة في مشوار "العميد"

سيكون فيوتشر النادي رقم 10 في مسيرة حسام حسن التدريبية، التي بدأت عام 2008 مع المصري.

"العميد" تولى تدريب المصري في 5 ولايات أعوام 2008 و2012 و(2015-2018) و2022 و(2022-2023).

وتولى حسام حسن تدريب الزمالك في ولايتين، الأولى بين 2009 و2011، والثانية في عام 2014.

وقاد "العميد" الاتحاد السكندري في ولايتين (2014-2015) و(2020-2022).

كذلك درب حسام حسن فريق المصرية للاتصالات في عام 2009، والإسماعيلي في 2011، ومصر للمقاصة في 2013.

مسيرة حسام حسن التدريبية شهدت تجربة وحيدة مع المنتخبات، حين قاد منتخب الأردن بين 2013 و2014.

قائد منتخب مصر الأسبق تولى تدريب بيراميدز بين 2018 و2019، وسموحة في الفترة بين 2019 و2020.

ورغم مسيرته التدريبية الطويلة، فإن حسام حسن لا يزال يبحث عن لقبه الأول كمدير فني.