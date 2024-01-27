وكيل هوفكينز يكشف للوفد تطورات المفاوضات مع الزمالك..مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث لوران وكيل المدرب البلجيكي كارل هوفكينز حول حقيقة مفاوضات الزمالك مع موكله، من أجل تولي قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ذلك بعدما ترددت أنباء قوية عن دخول الزمالك في مفاوضات قوية مع المدرب البلجيكي الشاب كارل هوفكينز، لقيادة الأبيض خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق، وتولى معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت .

كارل هوفكينز

كشف وكيل هوفكينز في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك المفاوضات مع نادي الزمالك لكنه لن يتحدث الا بعد توقيع العقد مع النادي الأبيض.

واضاف أنه لا شيىء يستطيع التحدث فيه حاليا اتباعا لأسلوب الشفافية وأنه كوكيل لاعبين، عندما يحدث التوقيع مع نادي الزمالك أو يحدث شئ تم توقيعه سيعلن ذلك.

وأضاف أنه لا يستطيع الإجابة بشكل مفصل الا بعد توقيع العقد بين الزمالك والمدرب كارل هوفكينز.

في سياق آخر، تأهل الزمالك إلى الدور النهائي من بطولة كأس دبي للتحدي الودية، بعد تخطي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي.

واحتكم الزمالك والرجاء الى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمبارة بنتيجة 2 ـ 2، ليتمكن الأبيض من الوصول إلى الدور النهائي من الببطولة بعد التغلب على نظيره الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4 ـ 2.