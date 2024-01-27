11 لاعبًا يفتقدهم الهلال في مواجهة إنتر ميامي بموسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يُعاني فريق الهلال السعودي من غيابات مؤثرة، عندما يلاقي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في مسابقة كأس موسم الرياض 2024، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 29 يناير على استاد "كينجدوم أرينا".

وتشهد مباراة الهلال أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024، غياب 11 لاعب عن المشاركة مع الزعيم في المباراة وصل عددهم إلي 11 لاعبًا هم :

- ياسين بونو

- خاليدو كوليبالي

- سعود عبدالحميد

- علي البليهي

- محمد البريك

- حسان التمبكتي

- ناصر الدوسري

- عبدالإله المالكي

- محمد كنو

- سالم الدوسري

- صالح الشهري