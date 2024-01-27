تعرف على نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات، بمشاركة 160 لاعب ولاعبة يمثلون 12 هيئة، وأقيمت المنافسات بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال عن فوز علي حسن بالميدالية الذهبية، وبهاء عمرو بالميدالية الفضية، و كل من أحمد حسام وأحمد حجاب بالميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات الشباب تحت 21 سنة للقوس الأولمبي عن فوز مروان أبو حمادة بالميدالية الذهبية، وعمرو مصطفى بالميدالية الفضية، وكل من، زياد محمد و عمار إسماعيل بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الأنسات تحت 21 سنة فازت رقية أحمد بالميدالية الذهبية وسما سلامة بالميدالية الفضية و كل من لوجين السيد وهنا فتحي أبو الخير بالميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات الناشئين تحت 18 سنة للقوس الأولمبي عن فوز إبراهيم ياسر عزب بالميدالية الذهبية، وأنس خلف الله بالميدالية الفضية وكل من سيف الصايغ ومصطفى الشربيني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الناشئات تحت 18 سنة للقوس الأولمبي فازت عائشة نصار بالميدالية الذهبية ومليكة سعوان وكل من ليلي عبد العال وجنى مصطفى بالميدالية البرونزية.

وفازت نورا الصباغ بالميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب التي أقيمت خلال بطولة الجمهورية داخل الصالات .

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على التواجد في ختام البطولة لتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الأولى.