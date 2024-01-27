الاتحاد السعودي يرفض رحيل رومارينيو بعد عروض الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت ادارة اتحاد جدة السعودي، العروض المقدمة لنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من اجل شراء ما تبقى من عقد اللاعب ليغادر صفوف النمور.

وتلقى البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السعودي، عدة عروض ضخمة من أجل التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عن أن أندية السد القطري والشباب والتعاون طلبت الاستفادة من خدمات اللاعب بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال عروض رسمية تقدمت بها، مبينًا أن الإدارة الاتحادية حتى الآن ترفض العروض ومتمسكة بمهاجم الفريق.

وكشف عن 5 عروض بواقع اثنين من السعودية، وواحد من كل من تركيا، وقطر، والإمارات للرحيل عن النمور.