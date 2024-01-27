ماكسيمان والبريكان يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام وهان ثري الصيني

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مباراة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع فريق وهان ثري تاونز الصيني،على ملعب آل مكتوم بنادي النصر ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس دبي التحدي.

إقرأ أيضًا..

تشكيل أهلي جدة المتوقع اليوم..

في حراسة المرمي : إدوارد ميندي.

في خط الدفاع : ريان حامد، سعيد بالعبيد، علي مجرشي، روجر إيبانيز .

في خط الوسط : رياض محرز، جابرييل فيجا، فرانك كيسييه، محمد المجحد .

في خط الهجوم : ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق الزمالك، والذي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد التفوق على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.