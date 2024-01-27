ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي كأس دبي للتحدي 2024

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي كأس دبي للتحدي 2024 ، وفي إطار الأحداث الرياضية الدولية، يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة فريق ووهان ثري تاونس الصيني في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس دبي للتحدي. تعد هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية وخوض منافسة قوية على اللقب.

تقام بطولة كأس دبي للتحدي الودية في الفترة من 26 إلى 28 يناير/كانون الثاني، على استاد آل مكتوم في نادي النصر. تجمع هذه البطولة فرقًا من مختلف أنحاء العالم، مما يضفي عليها طابعًا دوليًا وجذبًا كبيرًا لعشاق كرة القدم.

وفي نصف النهائي الأول من البطولة، نجح فريق الزمالك المصري في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في مباراة مثيرة وقوية، مما ضمن له المشاركة في المباراة النهائية. وبالتالي، يسعى الأهلي السعودي لتحقيق الفوز في مواجهته مع فريق ووهان ثري تاونس، بهدف ضرب موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية.

من المتوقع أن تكون المباراة بين الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس مثيرة وممتعة، حيث يضع كل فريق كل جهده في سبيل تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. يتطلع عشاق الرياضة إلى مشاهدة عرض كرة القدم المميز والمثير الذي ستقدمه الفرق المشاركة في هذه المباراة.

بالإضافة إلى المنافسة الرياضية، تعتبر بطولة كأس دبي للتحدي فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفرق العالمية المشاركة، وتعزيز الروح الرياضية والتآزر بين اللاعبين والجماهير. تسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية دولية ومحور للأحداث الرياضية المميزة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووهان ثري بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووهان ثري بث مباشر

بهذه الطريقة، تمثل بطولة كأس دبي للتحدي فرصة مثالية للأندية لاختبار مستواها وقوتها قبل بداية المواسم الرسمية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الفرق الرياضية من مختلف البلدان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني في كأس دبي للتحدي 2024؟

أعلنت شبكة قنوات دبي الرياضية عن نقل بطولة كأس دبي للتحدي ووضعتها على جدول بث قنواتها المفتوحة.

وتم الإعلان عن بث مباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني عبر قناة دبي الرياضية الأولى المفتوحة.

وكذلك أعلنت شبكة القنوات المغربية عن بث المباراة عبر شاشة قناة الرياضية المفتوحة.

كما سوف تبث شبكة القنوات السعودية بطولة كأس دبي للتحدي ومنها مباراة الأهلي وووهان ثري تاونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووهان

دبي الرياضية الأولى.

Arryadia.

Ssc 1HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني في كأس دبي للتحدي 2024؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني فقط من خلال الموقع الرسمي لقنوات دبي الرياضية.

كذلك يمكن الاشتراك في خدمة شاهد vip، لمتابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وتبث قناة الرياضية المغربية برامجها وأحداثها المباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني في كأس دبي للتحدي 2024؟

قنوات دبي الرياضية الناقلة لبطولة كأس دبي للتحدي ومباراة الأهلي وووهان يمكنك متابعتها عبر القمرين نايل سات وعرب سات، عبر الترددات التالية.

تردد قنوات دبي الرياضية على نايل سات

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات دبي الرياضية على عرب سات

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد Arryadia على نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة الأهلي السعودي وووهان ثري تاونس الصيني في كأس دبي للتحدي 2024؟

تقام مباراة الأهلي وووهان يوم السبت الموافق 27 يناير/ كانون الثاني 2024 على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساء بتوقيت مصر، الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت الإمارات.