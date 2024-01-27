ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووهان ثري تاونز يلا شوت اليوم 27-1-2024 في مباراة ودية

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووهان ثري تاونز يلا شوت اليوم 27-1-2024 في مباراة ودية ، وتتواصل مسابقة كأس تحدي دبي 2024 في كرة القدم بتفاصيلها المثيرة والمباريات المثيرة للجماهير، حيث يُنتظر أن يلتقي النادي الأهلي السعودي بفريق ووهان ثري تاونس الصيني في نصف النهائي على أرض ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وقد حسم النادي الزمالك المصري تأهله إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الوقت الأصلي. تعكس هذه النتيجة مدى الإثارة والتنافس الشديد في هذه البطولة الودية.

يسعى المدرب ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، إلى إعداد فريقه بأفضل شكل ممكن بعد انقضاء مشاركته في كأس آسيا. يدرك يايسله أن هذه البطولة تمثل فرصة مميزة لفريقه لاكتساب المزيد من الخبرة ورفع مستوى جاهزيته قبل بداية المواسم الرسمية.

من المتوقع أن يقود الأهلي السعودي جميع نجومه المعتادين في هذه المباراة، باستثناء اللاعب فرانك كيسي الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد بعض نجوم الفريق مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، مثل الهداف فراس البريكان. ومع ذلك، يبقى لدى الفريق خيارات مميزة لاستبدال الغيابات، وأبرزها تواجد اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي يعتبر خيارًا ممتازًا في خط الهجوم.

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من المؤكد أن مواجهة الأهلي السعودي مع فريق ووهان ثري تاونس الصيني ستكون مثيرة ومشوقة، وسيبذل كل فريق قصارى جهده للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وسيكون لدى الجماهير فرصة لمشاهدة عرض كرة القدم المميز والمثير الذي سيقدمه الفريقان في هذه المواجهة الهامة في بطولة كأس دبي للتحدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ووهان في كأس تحدي دبي 2024

من المقرر أن تُذاع مباريات بطولة دبي للتحدي على قناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى حصول مجموعة قنوات SSC السعودية على حقوق بث المباراة بين الأهلي وووهان ثري تاونس. وبهذا، يمكن للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية متابعة هذه المباراة المثيرة على شاشاتهم المنزلية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ووهان في كأس تحدي دبي 2024

يمكنك مشاهدة قنوات دبي الرياضية على القمرين نايل سات وهوت بيرد، أما قناة SSC فموجودة فقط على عرب سات من خلال الترددات الآتية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ووهان ثري تاونس

القناة القمر التردد الترميز التصحيح دبي الرياضية نايل سات 12322 عمودي 30000 3/4 هوت بيرد 12399 أفقي 29700 2/3 SSC عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد ووهان في كأس تحدي دبي 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد ووهان من خلال أكثر من وسيلة مجانية ومدفوعة، ونبدأ بالمتطلبة لاشتراك وهي الباقة الرياضية شاهد VIP، والمتاحة عليها قنوات SSC.

وللمشاهدة مجانًا ستجد أكثر من طريقة، أولها البث المباشر لقنوات دبي الرياضية الموجود على الموقع الرسمي للقناة، وكذلك حساب القناة عبر منصة إكس وفيس بوك.

موعد مباراة الأهلي ضد ووهان في كأس تحدي دبي 2024

موعد مباراة الأهلي ضد ووهان هو السبت الموافق 27 يناير 2024 على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت دولة الإمارات.