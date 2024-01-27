قبل مواجهة دور الـ16.. تفاصيل أخر مباراة بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري، لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، غداً الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو".

ويشهد تاريخ مباريات مصر والكونغو، تفوق واضح للفراعنة، حيث التقى المنتخبين في 12 مناسبة، حقق المنتخب الوطني الفوز في 8 وخسر مباراة واحد، وتعادل في ثلاثة.

تفاصيل أخر مباراة بين منتخب مصر والكونغو

وشهدت أخر مباراة بين المنتخبين معاً، تفوق المنتخب المصري، حيث تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا عام 2019 بمصر.

وخاض المنتخب المصري اللقاء في ذلك الوقت، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن " تريزيجية".

وتمكن المنتخب المصري خلال هذه المباراة من تحقيق الفوز، على حساب المنتخب الكونغولي بنتيجة هدفين دون مقابل، إحرازهما الثنائي أحمد المحمدي كابتن الفريق في هذه المباراة، محمد صلاح.

واستضافت مصر هذه النسخة من البطولة القارية، بمشاركة 24 للمرة الأولى في التاريخ.

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