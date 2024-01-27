"متبقي تفاصيل صغيرة".. صحيفة برتغالية تكشف اقتراب الزمالك من التعاقد مع جوزيه جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب البرتغالي جوزيه جوميز، من تدريب فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بدلا من معتمد جمال المدير الفني الحالي.

وكشفت صحيفة أوجوجو البرتغالية، أن نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن تفاصيل صغيرة تفصل نادي الزمالك من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، وسوف يتم الحسم خلال وقت قصير.

جدير بالذكر أن معتمد جمال يقود تدريب نادي الزمالك في الوقت الحالي، بشكل مؤقت، بعدما رحيل الكولومبي خوان أوسوريو، بسبب النتائج السيئة.

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