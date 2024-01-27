الطريق إلى باريس.. تاريخ مواجهات مصر مع الجزائر قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب المصري لكرة اليد نظيره المنتخب الجزائري اليوم الخميس، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والمقامة حاليا في مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على " الصالة المغطاة" بإستاد القاهرة.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 17 في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في 16 مباراة سابقة.

وتشهد مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح المنتخب الوطني، حيث سبق أن تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في 10 لقاءات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، وحضر التعادل في لقاء وحيد.

وتمكن المنتخب المصري من الصعود إلى المباراة النهائية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره التونسي، في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 30 – 25.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويبحث منتخب مصر خلال هذه المباراة، عن لقبه التاسع في البطولة، حيث سبق أن توج بها في مناسبات سابقة.

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