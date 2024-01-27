ارتبط اسمه بالأهلي وتولى فريقين سعوديين.. مَن هو جوزيه جوميز مدرب الزمالك المحتمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل البرتغالي جوزيه جوميز، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، لتولي القيادة الفنية " للفارس الأبيض" خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدير الفني المؤقت الحالي معتمد جمال.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية أن الزمالك بات على بعد خطوات قليلة، من الإعلان عن إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي، لذا سوف نستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات الخاصة بالمدرب.

بدأ المدرب صاحب الـ 53 عاماً مشواره التدريبي، كمدرب مساعد في عدد من الأندية البرتغالية، منها " باسوش دي فيريرا، كوفيليا" أحد أندية التدرجات الأدنى بالبرتغال، ثم انتقل للعمل كمخطط للأحمال في فرق " جيل فيسينتي وبنفيكا وباكوس، قبل أن يعود للمهة الفنية مرة أخرى، كمدرب مساعد مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، في أندية " بورتو البرتغالي، وباناثانيكوس اليوناني، ومالاجا الإسباني.

شغل منصب المدير الفني للمرة الأولى عام 2013، حينما قاد فريق فيدتوتون المجري، واستمر معه لمدة عام كامل، قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي في موسم 2014، ونجح مع الفريق في التأهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت التجربة العربة الثانية لجوميز، من بوابة الدوري السعودي أيضاً، حيث تولى القيادة الفنية لفريق أهلي جدة في موسم 2016، ولكنه لم يكمل الموسم رفقة الفريق وتمت إقالته سريعاً بسبب سوء النتائج.

وقاد جوميز بعد رحيله من أهلي جدة، فريق بني ياس الإماراتي في نهاية موسم 2016، 2017، ولكن تمت إقالته أيضاً لسوء النتائج.

وارتبط اسم جوميز في عام 2018 لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفاً للمدير الفني للفريق في ذلك الوقت حسام البدري، ولكن لم يتم التعاقد معه.

وتولى جوميز في عام 2020 مهمة القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، واستمر معه لمدة موسم.

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