"قذيفة أوكوشا وحكم تونسي".. حكاية نهائي كأس الأمم الإفريقية 2000 بين الكاميرون ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تستعد النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لنهائي مبكر بين نيجيريا والكاميرون، مساء اليوم، في ثمن نهائي البطولة، يعيد الأذهان إلى يوم 13 فبراير 2000.

وحصد منتخب الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، نسخ 1984، 1988، 2000، وكان نهائي النسخة الأخيرة ضد منتخب نيجيريا، الذي استضاف البطولة مناصفة مع غانا.

وتقدم منتخب الكاميرون في النهائي على نيجيريا بهدفين، صامويل إيتو الدقيقة 26، باتريك مبوما الدقيقة 31، لكن عاد منتخب النسور بريمونتادا، وسجل الهدف الأول، وبعد دقيقتين من الشوط الثاني أطلق جى جى أوكوشا قذيفة من مكان بعيد، كتب بها الهدف الثاني لنيجريا.

لكن لم يكن هدف أوكوشا كافيا للفوز، وانتهي اللقاء بضربات الترجيح، عندما رفض الحكم التونسي مراد الدعمي احتساب ضربة ترجيح فيكتور اكبيبا لاعب نيجيريا.

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