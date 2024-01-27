نزلة برد تبعد مرموش عن مؤتمر الفراعنة.. ومصدر يكشف موقفه من مباراة الكونغو

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني لنزلة برد، منعته من حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو مع البرتغالي روي فيتوريا اليوم.

وأكد مصدر في منتخب مصر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، جاهزية عمر مرموش لمواجهة الكونغو، موضحا أن اللاعب تعرض لنزلة برد خفيفة وسيغيب عن المؤتمر الصحفي لكنه جاهز لمواجهة الغد المصيرية في أمم إفريقيا.

ويحضر مروان عطية نجم منتخب مصر المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية بدلا من عمر مرموش.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء غد الأحد، في دول ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى فبراير القادم.