مدرب الكونغو: هناك فوراق بيننا وبين منتخب مصر..والفراعنة المرشح للتأهل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، أن منتخب مصر المرشح الأوفر حظا للفوز في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وتابع ديسابر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو أن مباراة مصر صعبة جدا، لكن بالتأكيد أن الفراعنة المرشح الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة الغد، بسبب الفوارق بين المنتخبين على المستويين الفردي والجماعي لصالح المنافس، ولكن نملك أيضا حظوظنا للتأهل.



الفراعنة لديهم فريق مميز

وأضاف مدرب الكونغو أن الفهود نجحت في تخطي أول عقبة بعبور دور المجموعات، مضيفا أنهم أثبتوا العودة بقوة، ولديهم فريق مميز، مضيفا أن هدفهم أن نقدم مباراة قوية وكبيرة أمام مصر غدا.

وواصل أنه يعلم جيدا قدرات منتخب مصر، وتابع مبارياته في البطولة، مضيفا أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، قام بتجربة 3 طرق لعب مختلفة، وتلقت شباكه 6 أهداف.

