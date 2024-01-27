لاعب الكونغو: "أعطي نصائح للمدافعين للتعامل مع مصطفى محمد.. ولا أتمنى له التوفيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تحدث صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية ونادي نانت الفرنسي، عن مواجهة منتخب مصر غدا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم، مشيرا إلى أنه يعرف مصطفى محمد مهاجم الفراعنة بشكل جيد.

وقال موتوسامي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن مستعدون تماما على المباراة ونعرف أننا سنلعب ضد فريق حقق اللقب عدة مرات، ندرك إننا لم نفز على مصر منذ فترة طويلة ولكن لن ننظر إلى الماضي وسننظر فقط إلى المباراة المقبلة وهذا كل ما يهمنا وما سيحدث على أرض الملعب هو ما سيحسم كل شيء".

وأضاف: "ليس لدينا أي خوف أو رضا عن غياب حارس مرمى مصر لأن تسجيل الأهداف أمر صعب في كل الأحوال وفي النهاية الحارس الثاني جيد وله مميزاته بكل تأكيد".

وواصل: "سنحاول فرض أسلوبنا ضد المنافس ونسعى لتطبيق خطة لعبنا بغض النظر عن غيابات مصر، أعرف مصطفى محمد جيدا لأنني لعبت معه، هو يتدرب بشكل جاد ويتميز بكل ما يجب أن يتصف به المهاجم، يسجل بيمينه ويساره ويمتلك القوة المناسبة، بكل تأكيد لا أتمنى له التوفيق غدا وسأعطي النصائح للمدافعين ليتعاملوا معه بشكل جيد".

واختتم: "متحمسون جدا لمشاركتنا في دور الـ 16 وكل ما نركز عليه هو أن نلعب تلك المباراة بكل عزم وقوة لنعبر للدور الثاني ويجب أن نخرج أفضل أداء لنا".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وتقام المباراة في العاشرة مساء غداً الأحد.

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