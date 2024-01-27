رقم تاريخي ينتظر نجم الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الأفريقية.

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أفريقيا.

وستنطلق المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " لوران بوكو" بكوت ديفوار.

ويترقب نجم المنتخب المصري مصطفى محمد هذه المباراة، لتسجيل رقماً تاريخياً شخصياً، حيث في حال تمكن مهاجم منتخب " الفراعنة" من تسجيل هدف واحد خلال هذه المواجهة، سيصبح أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في أول أربع مباريات متتالية بالبطولة.

وتمكن لاعبان فقط من المنتخب الوطني من التسجيل في أربع مباريات مختلفة بالبطولة،هما نجم الإسماعيلي السابق على أبو جريشة في نسخة 1974 من البطولة، ومحمد ناجي " جدو"، في نسخة عام 2010 تمكن من التسجيل في 5 لقاءات مختلفة من البطولة.

وكان مصطفى محمد تمكن من التسجيل في أول ثلاثة لقاءات بالبطولة، أمام كلا من موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر.