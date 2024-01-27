أبرز تصريحات مروان عطية في مؤتمر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مروان عطية لاعب خط وسط منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، عن مدى صعوبة مواجهة دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

وقال مروان: "لا توجد مباراة سهلة ونحن جاهزون للفوز على الكونغو".

وأضاف: "مباراة الغد صعبة ولكننا جاهزون ونبذل قصارى جهدنا".

وواصل: "واثقون في أنفسنا وقادرون على تحقيق الفوز والتقدم نحو الأدوار الآتية".

واختتم: "غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع فهو لاعب كبير وقدوة لنا في الملعب وخارجه".

ويلاقي المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية، غدا الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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