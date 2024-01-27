"أعرف اللاعبين المصريين عن قرب".. تصريحات سيباستيان ديسابر قبل مواجهة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني للمنتخب الكونغولي سيباستيان ديسابر، عن استعدادات فريقه لملاقاة المنتخب المصري غداً، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "كل ما حدث خلال دور المجموعات أدى في النهاية إلى تأهل المنتخب الكونغولي، لذا فنحن نعلم ما يجب أن نفعله، والنقاط التي يجب أن نسير عليها".

وأضاف: "كل اللاعبين في كامل تركيزهم، وكل لاعب يعلم دوره في الفريق، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وتابع: " كل المباريات المقبلة هي مباريات حاسمة، لذلك لا بديل عن الفوز في مباراة الغد، ولا يوجد خيار للتعادل بالمباراة".

وواصل: " أعرف اللاعبين المصريين عن قرب، لقد عملت في مصر من قبل، محمد صلاح أبرز مثال في الكورة المصرية، ولكن المنتخب المصري يمتلك العديد من اللاعبين، الذين بإمكانهم تعويض غياب محمد صلاح".

واختتم ديسابر تصريحاته: " كنا نرغب في مواجهة محمد صلاح، لأنها فرصة كبيرة للاعبي الكونغو لمواجهته داخل الملعب، وسبق لي أن التقيت به من قبل في كأس الأمم الأفريقية عام 2019 بمصر".