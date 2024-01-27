قبل لقائهما في كأس أمم آسيا.. تاريخ مواجهات الإمارات ضد طاجيكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان غداً، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " أحمد بن علي المونديالي" بقطر.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة، التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في ثلاث مباريات من قبل، تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز في مباراتين، وحسم التعادل المباراة الأخرى بينهما.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، نجد أن هذه أول مواجهة تجمع بين المنتخبين في البطولة.

وسجل لاعبو منتخب الإمارات 6 أهداف في شباك منتخب طاجكستان، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف.

ويسعى المنتخب الإماراتي إلى تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخه، خلال هذه النسخة من البطولة، حيث يعد الإنجاز الأفضل في تاريخ مشاركته بالبطولة، في نسخة عام 1996 من البطولة، عندما حصل على المركز الثاني، في البطولة التي أقيمت بالإمارات.