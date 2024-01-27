رسميا.. الجزائرية الأرضية تصدم المصريين وتتراجع عن إذاعة مباراة مصر والكونغو

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت القناة الجزائرية الأرضية عن إذاعة مباراة المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وكانت القناة أعلنت منذ يومين إذاعة مباراة مصر والكونغو، قبل أن تجري تعديلا على خطتها، حيث ستنقل مباراتين فقط من دور الـ١٦ وهما نيجيريا والكاميرون مساء السبت، والسنغال وكوت ديفوار يوم الإثنين.

يواجه منتخب مصر، نظيره الكونغو الديمقراطية ، في العاشرة مساء الأحد، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

واستطاع منتخب «الفراعنة» التأهل إلى دور الـ16 وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد (3 نقاط)، في المقابل جاء صعود منتخب الكونغو بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد (3 نقاط).