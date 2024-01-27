ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة أنجولا وناميبيا اليوم بث مباشر في دور الـ16 كأس أفريقيا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة أنجولا وناميبيا اليوم بث مباشر في دور الـ16 كأس أفريقيا ، وتتصاعد وتتشدّد المنافسة في كأس أمم إفريقيا 2023 مع انطلاق الدور ثمن النهائي، الذي ينطلق بمباراة مثيرة بين منتخبي أنغولا وناميبيا، حيث يتطلع كل منهما إلى الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي. تحمل هذه المواجهة الكثير من الحسابات، خصوصاً بالنسبة لمنتخب أنغولا الذي يخشى من المفاجأة القادمة من منتخب ناميبيا، الذي نجح في كسب تعاطف الجماهير الإفريقية بأدائه المميز في الدور الأول وتجاوزه لمنتخب تونس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستويات الكروية في القارة الإفريقية أصبحت أكثر تقارباً، مما يزيد من حدة التحدي والتنافس بين الفرق. يسعى منتخب أنغولا إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما وصل إليه في نسختي عام 2008 و2010، وهو ما يضيف جوًا من التوتر والتحدي لهذه المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة وموعد مباراة أنغولا وناميبيا في كأس إفريقيا 2023

شبكة قنوات "BEIN SPORTS" تعتبر واحدة من الشبكات الرياضية الرائدة عالمياً، وتحظى بالحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. تعتبر هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية في العالم، وتجذب انتباه الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف القارات.

تمتد فترة بطولة أمم إفريقيا من 13 يناير إلى 11 فبراير، وتشهد مشاركة العديد من المنتخبات القوية والمواهب البارزة في القارة السمراء. وتُعد شبكة "BEIN SPORTS" المالك الحصري لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يتيح للجماهير العربية فرصة متابعة جميع المباريات بأعلى جودة وباللغة العربية.

أحد المباريات المنتظرة في دور ثمن النهائي هي لقاء أنغولا وناميبيا، والتي ستبث عبر شبكة "BEIN SPORTS" في السعودية والإمارات ومصر، حيث سيكون موعد البث الساعة 20:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت الإمارات و19:00 بتوقيت مصر. وسيتم تعليق المباراة بصوت المعلقين الخبراء طارق الادور ومحمد مبروكي، اللذين سيضيفان المزيد من الإثارة والتشويق لتجربة المشاهدة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة أنجولا وناميبيا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة أنجولا وناميبيا بث مباشر

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل منتخب إلى الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل في البطولة. وبفضل تغطية شبكة "BEIN SPORTS" الشاملة والمتميزة، ستتمكن الجماهير العربية من متابعة كل تفاصيل وأحداث هذه المواجهة المثيرة في بطولة أمم إفريقيا.

قناة BEIN Sports HD 1 Max على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN Sports HD 1 Max على عربسات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أنغولا وناميبيا مجانا في كأس إفريقيا 2023

وتحظى أيضًا قمّة منتخبي أنغولا وناميبيا بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تبثّ المباريات بشكل مباشر عبر مختلف الأقمار، وبإمكان الجماهير العربيّة البحث بسهولة عن الترددات الآتية من أجل متابعة المباراة.

قناة sport digital على قمر أسترا

التردد: 11185

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة سبورت كلوب على قمر يوتلسات 16

التردد: 11221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة SPORT TV 4 HD على قمر هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة ماكس سبورت على قمر بلغارياسات

التردد: 12340

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة أنغولا وناميبيا أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

آخر ثلاث مواجهات بين أنغولا وناميبيا:

فوز أنغولا: 0 انتصار

فوز ناميبيا: 0 انتصار

التعادل: 3 تعادلات

موعد مباراة أنغولا وناميبيا في كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة أنغولا - ناميبيا 20:00 21:00

19:00 BEIN Sports HD 1 Max BEIN Sports HD 3 Max



ملعب المباراة: ملعب السلام

البطولة: كأس إفريقيا 2023 - الدور ثمن النّهائيّ

معلق المباراة: محمد مبروكي - طارق الأدور

حكم المباراة: دحان بايدا

معلق مباراة أنغولا وناميبيا في كأس إفريقيا 2023

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" القطرية الناقل الحصريّ لمباريات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على مباراة أنغولا وناميبيا لحساب الدور ثمن النّهائيّ من بطولة كأس إفريقيا 2023 إلى المعلقين المصريّ طارق الأدور والجزائريّ محمد مبروكي.



تشكيلة أنغولا المتوقعة في مواجهة ناميبيا:

حراسة المرمى: نيبلو

خط الدفاع: باتو - غاسبر - كينيتو

خط الوسط: أوغوستو -فريدي - شو - باز - فورتونا

خط الهجوم: لوفومبو - جيلسون دالا

تشكيلة ناميبيا المتوقعة في مواجهة أنغولا:

حراسة المرمى: كازاباو

خط الدفاع: نيامبي - أموتينيا - هوكونغو - هاناموب

خط الوسط: بيتروس - ليمبوندي - تويزا - هوتو

خط الهجوم: شالوليلي - شيتيمبي