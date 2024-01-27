كواليس الزمالك في 100عقبة..اخر كلام في المدرب الاجنبي والزمالك أنهى صفقتين

ياسر رشاد - القاهرة - حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة لكشف آخر التطورات والملفات داخل أسوار نادي الزمالك.

كشف برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة آخر التطورات بشأن المدير الفني الأجنبي للزمالك، بعدما بات مدرب برتغالي، وبلجيكي هما المرشحان الأقرب لقيادة الأبيض.

أكد الناقد الرياضي "مصطفى جويلي"، أن جوزيه جوميز يعد أقرب المرشحين لقيادة القلعة البيضاء، ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم العديد من الملفات على رأسها ملف المدير الفني، مضيفا أن كارل هوفكينز أيضًا ضمن المرشحين بقوة لقيادة القلعة البيضاء.

ومن جانبه، فجر الناقد الرياضي "محمد معتز" مفاجأة خلال البرنامج بشأن المفاوضات مع المدرب البلجيكي كارل هوفكينز بعد تواصله مع أحد ممثلي المدرب البلجيكي حول حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب، وآخر التطورات بشأن المفاوضات مع مسؤولي الأبيض.

شاهد حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة

فيما أشار "جويلي" إلى أن الزمالك حسم صفقتين بشكل نهائي، من ضمنهم لاعب فلسطيني، وهو ياسر حمد، وصفقة محلية آخرى بالإضافة للاعب آخر محلي لكنه كشف عن عائق وحيد قد يعرقل إتمام الصفقة.

كما كشف البرنامج موقف معتمد جمال النهائي بشأن استمراره من عدمه في الجهاز الفني لـ الزمالك حال قدوم مدرب أجنبي.

برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور داخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.

