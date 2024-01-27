تشكيل مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة من العيار الثقيل تجمع نيجيريا والكاميرون في تمام العاشرة مساء اليوم في إطار منافسات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا وريجوبير سونج مدرب الكاميرون أعلنا تشكيل النسور والأسود في الموقعة المرتقبة في كان 2023.

تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب الكاميرون



حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

ويطمح المنتخب الكاميرونى في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات، حيث تأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط.

في الجهة الأخرى يدخل المنتخب النيجيري المباراة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.