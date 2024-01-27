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عبدالله السعيد في الزمالك.. شوبير يكشف الصفقة المنتظرة للأبيض وطلب بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب عبدالله السعيد بشدة من الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": عبد الله السعيد في الطريق إلي الزمالك".

أضاف: "الخلاف الآن هل ينضم في يناير الحالي وهذه رغبة عبد الله أم ينضم في بداية الموسم القادم طبقا لرغبة بيراميدز حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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