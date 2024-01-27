قمة نيجيريا والكاميرون في دور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يلاقي منتخب نيجيريا نظيره المنتخب الكاميروني، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب النيجيري كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، زيدو سانوسي، وليام إيكونج، سيمي اجاي.

خط الوسط: كالفن باساي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

بينما جاء تشكيل المنتخب الكاميروني كالتالي:

حراسة المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان كاستيليتو، كريستوفر ووه، عمر جونزاليس.

خط الوسط: نجاميليو، نتشام، فرانك أنجويسا، تولو.

خط الهجوم: إيكامبي، فرانك ماجري، جورج كيفين نكودو.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة في الدور ربع النهائي، المنتخب الأنجولي الذي تمكن من الفوز على منتخب ناميبيا منذ قليل في دور ال 16 بنتيجة ثلاثية نظيفة.