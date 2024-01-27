استعداداً لمواجهة طاجيكستان... المنتخب الإماراتي يختتم تدريباته في قطر

الرياص - اسماء السيد - اختتم المنتخب الإماراتي لكرة القدم، السبت، تدريباته على ملعب العقلة 5، استعداداً لمواجهة منتخب طاجيكستان الأحد على استاد أحمد بن علي المونديالي في دور ثمن النهائي للبطولة القارية المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الإماراتي قد تأهل للأدوار الإقصائية بعدما أحرز المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب ايران المتصدر برصيد 9 نقاط.

وستكون هذه المواجهة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، والأولى رسمياً، فقد سبق أن التقيا من قبل في وديتين فاز المنتخب الإماراتي الوطني في الأولى 3-2، وتعادلا سلبيا في المباراة الثانية.

وأجرى المنتخب الوطني اليوم تدريبات "تكتيكيه" للاعبين، تحت إشراف الجهاز الفني، وقبلها تم رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال تدريبات على الدراجات الثابتة.

واطلع المدرب على أداء اللاعبين، خاصة بعد المباراة الأخيرة بالمجموعات أمام إيران من أجل التأكد من جاهزية الجميع قبل لقاء الأحد.

الخطة الفنية

وحرص المدرب البرتغالي باولو بينتو ومعاونوه على دراسة منتخب طاجيكستان وتحليل أداء لاعبيه من الناحيتين الفردية والجماعية، وذلك من خلال متابعة مبارياته في البطولة، ورصد طريقة لعبه لوضع الخطة الفنية المناسبة لخوض المباراة.

ومن المتوقع أن يحصل المنتخب الإماراتي الوطني على مساندة جماهيرية كبيرة في المباراة، خاصة وأن الفائز سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، حيث بدأ توافد الجماهير على الدوحة لدعم المنتخب.

وقال ياسر سالم مدير المنتخب الوطني :"جاهزون لمباراة الغد، وقادرون على تحقيق الأفضل من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية، طموحنا كبير لاسعاد الجماهير في الحدث الآسيوي".