تحت أنظار سونج.. سيناريو أبوتريكة وزيدان يعود في مباراة نيجيريا والكاميرون (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أعاد هدف التقدم لمنتخب نيجيريا في شباك الكاميرون في كأس أمم أفريقيا، إلى الأذهان هدف تاريخي لللفراعنة في البطولة ذاتها أمام أسود الكاميرون.

هدف نيجيريا جاء بعد خطأ من المدافع الكاميروني على خطى مدربه سونج الذي وقع في نفس الخطأ في نسخة 2008 من الكان أمام منتخب مصر، واستغله حينذاك زيدان ثم مرر الكرة إلى محمد أبوتريكة الذي أسكنها في مرمى الأسود الكاميرونية.

والمفارقة الأخرى أن المعلق التونسي الذي يدير مباراة نيجيريا والكاميرون في النسخة الحالية، هو ذاته الذي كان يديري مباراة مصر والكاميرون التي شهدت سيناريو زيدان وسونج وأبوتريكة.

هدف مصر أمام الكاميرون..

هدف نيجيريا أمام الكاميرون جاء بتوقيع اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

هدف نيجيريا أمام الكاميرون..