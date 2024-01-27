التعاون السعودي يطلب ضم كريستيان جوانكا من الوحدة الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت إدارة نادي التعاون السعودي عرضًا رسميًّا إلى نظيرتها في نادي الوحدة الإماراتي من أجل استعارة النجم الأرجنتيني "كريستيان جوانكا" حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وجاءت مطالب إدارة التعاون لضم خوانكا ضمن خطة دعم صفوف الذئاب خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت المصادر أن إدارة الوحدة لا تمانع انتقال اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، شرط موافقته شخصيًا على العرض.

ويمتلك خوانكا خبرة كبيرة في الدوري السعودي حيث سبق له أن ارتدى قميص نادي الشباب وشارك في عدد كبير من المباريات بدوري المحترفين السعودي وسجل العديد من الأهداف.

راكيتيتش إلى الشباب السعودي والإعلان خلال ساعات

حسمت إدارة نادي الشباب السعودي صفقة النجم الكرواتي راكيتيتش ضمن خطة الليوث لدعم خط وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وجاء التعاقد مع راكيتيتش بهدف تعويض رحل الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي رحل عن صفوف الليوث في الميركاتو الشتوي الجاري واتجه لخوض تجربه في الدوري الأرجنتيني بعد سنوات قضاها بقميص الليوث.

وكشفت مصادر أن مكالمة بانيغا الهاتفية للاعب راكيتيتش ساهمت بشكل كبير في إقناعه بالموافقة على عرض الشباب، وخوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين.