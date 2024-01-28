"على خطى كلوب".. تشافي يتخذ قرارا مصيريا بعد الخسارة من فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة، عن رحيله عن البارسا بنهاية الموسم الجاري.

وقال تشافي بعد مباراة فياريال: "سأغادر برشلونة في يونيو".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، حان وقت التغيير، وبصفتي مشجع للبارسا أعتقد أن الوقت قد حان للمغادرة".

واختتم: "لقد تحدثت مع مجلس الإدارة والنادي اليوم، وسأغادر في الثلاثين من يونيو".

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