منتخب مصر يحصد 7 برونزيات بالبطولة الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعبو منتخب مصر في حصد 7 برونزية خلال منافسات النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة والمقامة على صالة 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

حيث حصد لاعبو الفراعنة على 4 برونزيات في منافسات الفردي عن طريق كلًا من" :"رحمة أحمد - زينب السيد - شاهندة إبراهيم - عمر محمود" إضافة إلى 3 برونزيات في منافسات الزوجي بعدما توج الزوجي "عمر محمود وسيف الدين عمرو" ببرونزية منافسات زوجي الرجال، كما حصل الزوجي المكون من: "رحمة أحمد وشاهندة إبراهيم" على برونزية منافسات زوجي السيدات، أما عمر محمود وزينب السيد فحصدا برونزية الزوجي المختلط.

وينتظر المنتخب الوطني ميدالية آخرى بعدما تأهلت ياسمينا عيسى إلى نهائي منافسات الفردي بتصنيف SH6.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.