نيجيريا تطيح بـ الكاميرون وتضرب موعدًا مع أنجولا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خطف منتخب نيجيريا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الإطاحة بنظيره الكاميرون، من ثمن النهائي.

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميرون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيليكس بوانيي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المباراة هدفًا ملغيًا لصالح نيجيريا في الدقيقة 9 عبر المدافع سيمي أجاي من خلال كرة أمام المرمى سددها بقوة في الشباك.

وسجل هدفي نيجيريا في شباك الكاميرون المهاجم أديمولا لوكمان في الدقائق 36، و90.

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وشهدت المباراة خروج حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي متأثرا بإصابته خارج أرضية الملعب.

وبدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو – كريستوفر ووه – عمر جونزاليس.

الوسط: مومي نجامالو – جوليس أوليفير نتشام – زامبو أنجوسيا – نوهو تولو.

الهجوم: توكو إكامبي – جورج كيفين نكودو – فرانك ماجري.

ويضرب منتخب نيجيريا موعدًا مع نظيره أنجولا في دور الثمانية يوم 2 فبراير القادم على ملعب هوفويه بوانيه في مدينة أبيدجان.