لوكمان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة نيجيريا والكاميرون بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصد نجم المنتخب النيجيري أديمولا لوكمان، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الكاميرون في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتمكن لوكمان من إحراز، هدفي منتخب نيجيريا في المباراة، ليقود منتخب بلاده للصعود إلى الدور المقبل من بطولة أمم أفريقيا.

ونجح المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز على حساب منتخب الكاميرون، بنتيجة هدفين نظيفين.

وبذلك يلاقي منتخب نيجيريا، منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي من البطولة.

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