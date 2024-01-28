منتخب نيجيريا يضرب موعداً مع أنجولا في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت منذ قليل مباراة منتخب نيجيريا أمام نظيره منتخب الكاميرون، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتمكن منتخب " النسور" النيجيرية، من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الكاميروني بنتيجة هدفين دون مقابل.

وشهدت بداية المباراة ضغط قوي من جانب لاعبي المنتخب النيجيري، إلى أن نجحوا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب سيمي اجاي، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويقوم بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

و بعد ضغط متواصل من لاعبي منتخب نيجيريا، نجح نجم المنتخب النيجيري أديمولا لوكمان، من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

لينتهي الشوط الأول بين المنتخبين بهدف دون مقابل لصالح المنتخب النيجيري.

ومع نهاية زمن الشوط الثاني والمباراة تمكن اللاعب أديمولا لوكمان، من إحراز الهدف الثاني له وللمنتخب النيجيري، في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء لصالح المنتخب النيجيري بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يضرب المنتخب النيجيري موعداً في الدور ربع النهائي من البطولة، مع المنتخب الأنجولي، الذي تمكن من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب المنتخب الناميبي بثلاثية نظيفة.

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