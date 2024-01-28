مواجهات نارية.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد مباريات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام مباراتبن، حيث يواجه غينيا الاستوائية منتخب غينيا، بينما يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية.

ينشر موقع الخليج 365 موعد مواجهتي دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.

غينيا الاستوائية تواجه غينيا

في أولى المباريات يلتقي منتخب فينيا الاستوائية مع نظيره غينيا، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور ال16 وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

مصر مع الكونغو الديمقراطية

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

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