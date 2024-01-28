مباراة الفرص الضائعة.. - التعادل السلبي يخيّم على مواجهة شعب حضرموت وأهلي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل فريقا شعب حضرموت وأهلي صنعاء بدون أهداف، في المباراة الأولى من مربع أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا وجوًا تنافسيًا مثيرًا.

رغم تقديم الفريقين أداءًا متواضعًا خلال الشوط الأول من المباراة، قدّم الفريقان أداءًا محسنًا في الشوط الثاني، خاصة من قبل شعب حضرموت الذي أهدر فُرصًا للتسجيل في أكثر من فرصة.

ساهم غياب الإنهاء السليم من قبل هجوم شعب حضرموت، وبراعة حارس مرمى أهلي صنعاء، سعود السوادي، في عدم حسم الفوز لصالح فريق الشعب الذي اكتفى بالتعادل، ولم يستغل عاملي الأرض والجمهور لحسم هذه المباراة.

ورغم محاولات الفريقين في الشوط الثاني، لم يستطع أي منهما هز الشباك، وانحصر اللعب في وسط الملعب، مع تبديلات فنية قام بها مدرب شعب حضرموت أديب باكرمان لتحفيز هجوم فريقه، والذي لم ينجح في هز شباك الأهلي، رغم الفرص التي أتيحت له.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، مما يجعل مباراة الإياب في صنعاء في الرابع من فبراير المقبل هي الحاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من المجموعة الثانية تضامن حضرموت ووحدة صنعاء.

أدار اللقاء الحكم فراس أزهر، وشارك في التحكيم فهد أحمد عبد الرحمن وصالح حيدره هادي، وعلاء محسن البدوي كمساعدين، بينما تولى علي طرموم دور الحكم الخامس والحكم الدولي حسين عمر شقران مقيمًا للحكام، بينما كان الكابتن علي الحرملي مراقبًا إداريًا للمباراة.

جدير بالذكر أن ملعب الفقيد بارادم سيستضيف غدا الأحد، كذلك مباراة الذهاب بين فريقي وحدة صنعاء وتضامن حضرموت، في مباراة ذهاب المربع الذهبي لأندية الدرجة الأولى في المجموعة الثانية، والتي ستشهد تنافسًا مثيرًا بين الفريقين.