الليلة.. مصر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام الكونغو الديموقراطية على ملعب "لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار 2023.

ويدخل منتخب مصر مواجهة اليوم وهو يعاني العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفراعنة، أبرزها محمد الشناوى حارس المرمى وامام عاشور ومحمد صلاح.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، وصيفا للمجموعة الثانية خلف منتخب الرأس الأخضر، فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

وفي حال تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا في دور ربع النهائي والمقرر لها 2 فبراير المقبل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، ويعاونه كلا من سورو فاتسواني مساعد أول، لوبيز إيفانيلدو مساعد ثاني، وحكماً رابعاً هيرالال، وعلى الفار الغاني دانيال لاريا، ويساعده عيسى سي وديانا شيكوتيشا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة الكونغو الديمقراطية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد المباراة

تنطلق مباراة منتخب مصر والكونغو اليمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة " bein AFCON 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

قنوات مجانية ناقلة للمباراة

فيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا:

1.قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

2.قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

3.تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

4.تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

5.تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500