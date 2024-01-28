ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره فيورنتينا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة انتر ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع تلك المباراة بين فريقي إنتر ميلان وفيورنتينا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، وسيقوم بلال علام بالتعليق على تلك المواجهة.

يحل فريق انتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق فيورنتينا في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يذكر أن فريق انتر ميلان قد حقق الانتصار في الجولة الماضية على حساب مونزا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل فيورنتينا مع فريق أودينيزي بنتيجة هدفين لكل فريق.