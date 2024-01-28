تصرف مفاجئ من إمام عاشور في منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة إمام عاشور نجم النادي الاهلي، وموقفه من المشاركة مع منتخب مصر اليوم أمام الكونغو الديمقراطية، في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الرأس خلال تمرين منتخب مصر يوم الخميس الماضي، والذي أدى لإصابته بارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى.

وقرر الطبيب المعالج لـ إمام عاشور عدم المجازفة باللاعب ، وطلب من الجهاز الفني عدم الدفع به في المباراة ضد الكونغو الديمقراطية.

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ومن جانبه، قال أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية اليوم:” إمام عاشور منذ الأمس لف على فيتوريا وحازم إمام قائلاً “أنا عايز ألعب”، ومشاركته مهمة جداً للمنتخب، لف على الدنيا كلها “.

وأضاف شوبير:” إمام عرض أن يكتب إقرار على نفسه بتحمل المسؤولية، لدرجة أنه اتصل بالقاهرة وحدث حوار مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب، لكن أبو العلا رفض وقال أنه لن يتحمل مسؤولية مشاركة اللاعب في المباراة رغم أن البرتوكول الذي تم وضعه في حالته غير ملزم، وإمام لن يشارك في اللقاء “.