إيتو يحرم الكاميرون من خدمات أونانا أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.. مشاجرة نارية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن الأسباب التي أدت لغياب أندريه اونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون، عن المباراة الأخيرة ضد نيجيريا في كأس أمم افريقيا 2023.

وخسر منتخ الكاميرون مباراته ضد نيجيريا بهدف نظيف، والتي أقيمت مساء أمس السبت، في إطار منافسات دور ثمن نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية.

وغاب أندريه أونانا عن المباراة، ليثير الجدل حول، بينما أوضح سونج المدير الفني للأسود أن سبب غيابه فني يعود إليه، وأنه يمتلك في صفوفه 27 لاعبًا يحق له اختيار الانسب بينهم في كل مباراة.

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وكذبت تقارير صحفية تلك الإدعاءات، بعدما أوضحت شبكة “فوت أفريكا”، أن اندريه أونانا تشاجر مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وأكدت ان أونانا وإيتو وقع بينهما شجار، بعد مباراة. الكاميرون وجامبيا، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أمم افريقيا، وان تلك الازمة هي السبب في استبعاده أمام نيجيريا بالأمس