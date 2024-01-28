كل ما يخص مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية في كأس أمم أفريقيا 2023

يخوض منتخب مصر مباراة صعبة ومثيرة ضد نظيره الكونغو الديمقراطية، في مستهل مبارياته في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية.

ونجح منتخب مصر في خطف بطاقة عبوره غلى الأدوار الإقصائية من كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما احتل وصافة ترتيب مجموعته الثانية بثلاث نقاط بعد ثلاث تعادلات.

وبالحصيلة ذاتها، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة السادسة، ليضرب المنتخبين موعدًا ناريًا بينهما في دور الـ 16.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

سيلاقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية

سيتم تنقل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

حكام مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا

وسيقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه سورو فاتسواني مساعد أول، ولوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثانٍ، وأحمد هيرالال حكمًا رابعًا.