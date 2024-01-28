"الـ 5 مليون دولار كانت دعابة".. الاتحاد السكندري يحدد سعر مابولولو والأندية المهتمة بضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على تألق الأنجولي مابولولو، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ونجح منتخب أنجولا في الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية، بينما أحرز مابولولو ثلاثة أهداف حتى الآن، ليتواجد ضمن قائمة الهدافين.

وقال محمد مصيلحي خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc”: "مابولولو لاعب مميز وتلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، ولكن النادي الأهلي لم يعرض التعاقد معه".

وأضاف: "عند وصول أي عروض رسمية للاعب سيتم دراستها، والحديث عن بيعه بمقابل خمسة مليون دولار بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مجرد دعابة، ولكن بالفعل هناك مبلغ تم تحديده لبيع اللاعب".

أكمل: "هناك أندية قمة من تركيا بدأت الحديث معنا بخصوصه، وهناك جلسة جمعتني مع نائب رئيس نادي بيشكتاش التركي، وتم التطرق إلى مابولولو، وأن الأمور سوف يتم حسمها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية".

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