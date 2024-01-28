أزمة قبل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بأمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد المدينة التعليمية بدولة قطر ، مواجهة منتخب السعودية وكوريا الجنوبية ، التي تقام لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم آسيا مساء بعد غد الثلاثاء .



وكانت اللجنة المنظمة للمباراة ، قد أعلنت خلال وقت سابق عن طرح تذاكر اللقاء بأسعار مقسمة على فئات كما يلي :الفئة الأولى 60 ريال قطري.

الفئة الثانية 45 ريال قطري.

الفئة الثالثة 25 ريال قطري.

ووصل سعر سعر تذكرة الفئة الأولى إلى مبلغ يقارب الـ 970 ريال قطري بعد عدم توافرها الآن على المنصة الرسمية لحجز تذاكر المواجهة ، وتوافرها في الأسواق الخارجية واحتكارها من البعض.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، منتخب أستراليا الذي تأهل اليوم عقب الفوز على أندونيسيا برباعية من دون رد في ثمن النهائي.

كان منتخب أستراليا ، قد حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيف دولة قطر فعالياتها ، عقب الفوز على أندونيسيا برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد جاسم بن حمد في نادي السد.

وتقدمت أستراليا بالهدف الأول عبر النيران الصديقة بعد خطأ اللاعب ألكان باغوت الي أربك الحارس الإندونيسي أرناندو آري عند الدقيقة 12 معلنًا عن أولى أهداف المباراة.

ثم ضاعف مارتن بويل نتيجة اللقاء بثاني الأهداف بعد كرة رأسية في آخر لحظات الشوط الأول، ثم تمكن من تسجيل الهدف الثالث البديل كريج جودوين عند الدقيقة 89 ، قبل أن يضيف الهدف الرابع اللاعب هاري سوتارفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.