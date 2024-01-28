تعرف على الجوائز المالية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

بدأت منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار أمس بمباراتين، الأولى جمعت بين منتخب أنجولا أمام منتخب ناميبيا، وانتهت بفوز المنتخب الأنجولي بثلاثة أهداف دون مقابل، والثانية جمعت بين نيجيريا والكاميرون، وانتهت بفوز المنتخب النيجيري بثنائية نظيفة.

وتسعى كل الفرق التي تمكنت من التأهل إلى هذا الدور من البطولة، إلى تحقيق اللقب القاري لتحقيق مجد رياضي عظيم لبلادهم، بالإضافة إلى تحقيق استفادة مادية كبيرة أيضاً، بعد الحصول على الجوائز المالية، التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في وقت سابق، أن بطل هذه النسخة من بطولة الأمم الأفريقية، سوف يحصل على مبلغ مالي قدره 7 ملايين دولار، بينما سيحصل وصيف البطولة على مكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار.

ويضمن كل منتخب من المنتخبات، التي سوف تصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، الحصول على مبلغ مالي قدره 2.5 مليون يورو.

وسيحصل كل منتخب تأهل إلى دور الثمانية من البطولة، على مبلغ مليون و 300 ألف دولار.